27 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова бывшего молдавского президента о том, что власти Молдавии могут воспользоваться помощью Конституционного суда республики, чтобы в любой момент ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтральный статус государства.

Артур Савин, , 07:52 — REGNUM Заявление бывшего молдавского президента Игоря Додона о том, что власти Молдавии могут воспользоваться помощью Конституционного суда республики, чтобы в любой момент ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтральный статус государства, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 2016–2017 годах Конституционный суд Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли. Там написано, что если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус. Такое решение КС есть, оно в силе, никто его не отменял», — пояснил Додон.

«Да уж, Молдавии, видимо, очень мало проблем, сейчас вообще по крайней кайфанут», — подметила Ксения О.

Многие пользователи не видят никакой необходимости Молдавии становиться плацдармом НАТО, поскольку республике ничего не угрожает.

«Зачем? Им что, кто-то угрожает с военной точки зрения? Нет. Тогда просто нет предлога для столь необоснованного действия», — указывает Анастасия Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка может придумать какой угодно повод, чтобы разместить войска Североатлантического альянса для давления на Россию.

«Вообще не удивлюсь, если США всё-таки решат ещё и молдавский кейс разыграть, для того чтобы усилить давление на Россию. Одно лишь может этому помешать — если люди в Молдове всё-таки смогут тормознуть Санду», — поделился своим мнением Кирилл В.

«НАТО снова лезут, куда не надо, снова они пытаются создать прецедент для конфликта с Россией», — пишет Юлия Л.

Часть людей полагает, что после ввода натовских войск о политической и экономической стабильности Молдавии можно будет забыть, поскольку республика окажется в буквальном подчинении Соединённым Штатам Америки, навсегда расставшись со своим суверенитетом.

Молдавия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Натовцы сожрут все молдавские огурцы и помидоры», — предупреждает Александра К.

«Когда есть нормальный политик, они выбрали проамериканскую популистку Санду. Я сильно разочарован в европейской демократии», — написал Дмитрий Б.

Нашлись и те, кто уверены, что, несмотря даже на массовые протесты в Кишинёве и тотальное пророссийское настроение в обществе Молдавии, государство станет базой для размещения войск Североатлантического альянса.

«А с каких пор мнение народа учитываться должно? В своё время в Черногории, Греции и, если я не ошибаюсь, даже Словакии народ был против вступления в НАТО. Продавили, пролоббировали, через продажных политиков всё сделали, протесты подавили. А сказки о том, что мнение народа в демократическом мире важно — это для наивных лохов. Европа сегодня — это центр обслуживания интересов США, и никакие законы и правила не могут этому помешать», — считает Den D.

Демократия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 26 октября бывший молдавский президент Игорь Додон заявил в интервью РИА Новости о том, что власти Молдавии могут воспользоваться помощью Конституционного суда республики, чтобы в любой момент ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтральный статус государства.