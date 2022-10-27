Белград, 27 октября, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Новое правительство Сербии четко осознает, какие «красные линии» для нее существуют. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 26 октября, обращаясь к депутатам парламента.

Novreg.ru Анна Брнабич

«Для нас святое — интересы Республики Сербии, ее полная самостоятельность в принятии решений по всем вопросам внутренней и внешней политики в соответствии с собственными национальными интересами и принципами международного права, защита насущных интересов и безопасности сербского народа в Косово и Метохии», — процитировал портал Novosti слова Брнабич.

Премьер-министр подчеркнула, что Сербия желает интегрироваться в ЕС и будет работать над этим, но одновременно требует, чтобы другие государства проявили уважение к территориальной целостности Сербии так же, как сегодня они защищают территориальную целостность некоторых других международно признанных государств.

Брнабич добавила, что Белград сегодня абсолютно четко понимает сигналы Евросоюза, которые говорят о том, что продвижение Сербии в процессе евроинтеграции зависит от двух вопросов — от введения санкций против России и от достижения окончательного соглашения о «нормализации отношений» с Приштиной.

Напомним, что 26 октября парламент Сербии утвердил новый кабинет министров, который возглавит Анна Брнабич.