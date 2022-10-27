Нью-Йорк, США, , 00:11 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 октября разнонаправленно на фоне негативной отчётности технологических компаний и роста цены на нефть. Больше других потерял Nasdaq, Dow Jones — в символическом плюсе.

Фондовая биржа США Rafael Matsunaga

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 2,37 пункта (0,01%), до уровня 31 839,11 пункта. S&P 500 подешевел на 28,51 пункта (0,74%), до уровня 3830,60 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 228,12 пункта (2,04%), до уровня 10 970,99 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,98 (3,49%), до уровня $88,30 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 25 октября ростом на фоне продолжения «сезона» отчётности.

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