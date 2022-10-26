Сургут, Югра, 27 октября, 2022, 00:00 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) депутаты местной думы расширили перечень выплат и гарантий для парламентариев, занимающих должности на освобожденной основе. Об этом сообщает «Фактология.com».

dumasurgut.ru Председатель думы Сургута Максим Слепов

К ранее утверждённым привилегиям, связанным с депутатской деятельностью, таких как возмещение расходов на проезд к месту проведения мероприятий воздушным транспортом в салоне бизнес-класса, морским, речным и железнодорожном — в каюте или купе «люкс», добавились новые.

Председателю думы Сургута оплачивается из бюджета города добровольное медстрахование, его заместители могут рассчитывать на медуслуги стоимостью до 30 тыс. рублей в год.

Председателю думы Сургута и его несовершеннолетним детям компенсируют из бюджета до 70% от стоимости путёвки в санаторий один раз в год. Аналогичная компенсация предоставляется замам спикера сургутского парламента. Предусмотрены и другие, менее значительные компенсации.

Отмечается, что председатель думы Сургута Максим Слепов стал первым в истории городского парламента освобождённым спикером. Он является главным врачом Сургутской окружной клинической больницы.