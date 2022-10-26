Барселона, Испания, , 23:57 — REGNUM 30-летний фланговый нападающий национальной сборной Сенегала по футболу Садио Мане с оценкой 9.00 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Бавария» (0:3).

Садио Мане Екатерина Лаут

В матче с «сине-гранатовыми» Садио Мане отметился одним забитым мячом, двумя успешными обводками, четырьмя выигранными верховыми единоборствами и семью удачными отборами. Точность передач сенегальца составила 78%.

За «Баварию» Садио Мане выступает с 1 июля 2022 года после перехода из «Ливерпуля» за 32 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 30-летнего нападающего в 60 миллионов евро.