Берлин, , 00:00 — REGNUM Правительство Германии намерено разрешить продажу растительных наркотиков взрослым, сообщается в тексте проекта по легализации употребления наркотиков, опубликованном 26 октября на сайте кабинета министров.

Наркомания Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия

Проект предназначен для внесения на рассмотрение в Еврокомиссию.

«Федеральное правительство хочет разрешить подконтрольную продажу [наркотиков] взрослым для личного потребления, одновременно уделяя внимание защите молодежи и здоровья. С этой целью кабинет одобрил проект документа, содержащий ключевые условия и способного стать основой будущего законопроекта», — сообщается на сайте правительства ФРГ.

Предложено продавать наркотики в лицензированных торговых точках, гарантирующих «качество продукта» и проверяющих возраст покупателей. Также предложено ввести лицензирование поставщиков и производителей наркотиков, а также запретить их рекламу.

На каждого взрослого в частных домохозяйствах будет разрешено выращивать до трёх наркотических растений.

Проект документа будет направлен на рассмотрение в Еврокомиссию, которая должна установить степень его соответствия законам Евросоюза.

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