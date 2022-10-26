Барселона, Испания, 26 октября, 2022, 23:56 — ИА Регнум. 26 октября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» «Барселона» под руководством Хави потерпела очередное поражение от мюнхенской «Баварии». Матч 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА завершился со счетом 0:3.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Забитыми мячами в составе мюнхенской команды отметились Садио Мане (10’ Серж Гнабри), Эрик Шупо-Мотинг (31’ Серж Гнабри) и Бенжамен Павар (90+5’ Серж Гнабри). Желтые карточки получили Нуссаир Мазрауи, Леон Горецка, Дайо Упамекано и Серхио Бускетс.

Составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Беллерин, Алонсо, Кунде (Гарсия, 86’), Бальде, Бускетс (Торрес, 68’), Кессье, де Йонг, Дембеле (Фати, 68’), Педри (Рафинья, 58’), Левандовски (Торре 83’).

«Бавария»: Ульрайх, Мазрауи (Станишич, 79’), де Лигт, Упамекано (Павар, 63’), Дэвис, Киммих, Горецка (Забитцер, 36’), Гнабри, Мане, Мусиала (Гравенберх, 67’), Шупо-Мотинг (Мюллер, 63’).

«Бавария», одержав пятую победу подряд и набрав 15 очков, укрепилась на первой позиции в турнирной таблице группы C. «Барселона» с четырьмя очками осталась на третьем месте и вылетела в Лигу Европы УЕФА.