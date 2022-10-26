Мадрид, , 23:55 — REGNUM 26 октября в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано» футбольный клуб «Атлетико» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграл вничью с леверкузенским «Байером-04». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне Антон Зайцев

Забитыми мячами в составе «матрасников» отметились Янник Феррейра Карраско (22’ Антуан Гризманн) и Родриго Де Пауль (50’ Янник Феррейра Карраско). Голы «фармацевтов» забили Мусса Диаби (9’ Адам Гложек) и Каллум Хадсон-Одои (29’ Надим Амири).

На данный момент «Атлетико» с пятью очками занимает третье место в турнирной таблице группы B. «Матрасники» отстают от «Порту» на четыре очка и вылетают из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. «Байер-04», набрав четыре очка, остался на последней позиции.