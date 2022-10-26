Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Военное ведомство США успешно испытало компоненты, необходимые для создания гиперзвукового оружия, сообщает 26 октября агентство Reuters.

Гиперзвуковое оружие Nationalinterest.org

По утверждению агентства, в ходе ракетного запуска было осуществлено порядка 10 экспериментов.

«Военно-морские силы США и армия запустили ракету с береговой стартовой площадки в Вирджинии, чтобы провести около десятка экспериментов для разработки нового гиперзвукового оружия», — сообщает агентство.

В частности, заявлено об испытаниях навигационного оборудования и средств управления гиперзвуковой ракетой, а также тестировании «усовершенствованных материалов», устойчивых к нагреванию в «реалистичной гиперзвуковой среде».

Как сообщало ИА REGNUM, в США работы над гиперзвуковым оружием ещё не вышли за пределы экспериментов, в то время как Россия поставила на вооружение три гиперзвуковых системы различного назначения, а Китай завершает их финальные испытания.

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