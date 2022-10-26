Саратов, , 23:40 — REGNUM Из-за аварии на тепломагистрали Саратова более двух сотен домов в двух районах города остались без горячего водоснабжения и тепла, сообщил замглавы Кировского района Александр Гузачев.

Теплосеть Monyf

«На улице Техническая, 1 произошел порыв на тепломагистрали диаметром-1200 мм. В зону отключения центрального отопления и ГВС попадает 244 многоквартирных дома», — цитирует Гузачева «Интерфакс-Поволжье».

Вопросы ликвидации аварийной ситуации решаются на заседании оперативного штаба, сообщает мэрия Саратова в своем telegram-канале. По данным штаба, в зону отключения отопления попадают часть домов Волжского, Фрунзенского, Кировского и Ленинского районов. Из них 80 домов и 4 объекта социальной сферы полностью лишены тепла, в 244 домах понижены параметры теплоснабжения.

В попавших в зону отключения школах и детских садах планируется принять решение об изменении режима работы.

До завершения ремонтных работ сокращаются маршруты автобусов №91 и 56 с переносом конечного остановочного пункта до улицы Артиллерийская.

По словам представителя ПАО «Т Плюс», ремонтные работы намерены завершить до 18:00 по местному времени 27 октября.

На данный момент температура воздуха в Саратове составляет около 3°C.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период подготовки к отопительному сезону 2022–2023 годов на теплосетях произошло 1213 аварий и небольших инцидентов. Также в прокуратуру для принятия соответствующих мер направлено письмо с перечнем многоквартирных домов, где нарушены сроки подачи горячей воды.

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