Сургут, Югра, 26 октября 2022, 23:35 — REGNUM В Сургуте на ремонт 500 метров тротуара на улице Пушкина возле школы №15 было затрачено 15 млн рублей. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».
Таким образом горадминистрация Сургута отозвалась на просьбы сургутян привести в порядок проблемный участок: ранее здесь царили ямы и многочисленные лужи, что затрудняло проход к школе.
Подрядчик ГК «Северавтодор» уложил новую тротуарную плитку, заменил светофоры, установил около 700 метров новых оцинкованных ограждений. Полностью работы завершатся 31 октября, отметил представитель подрядчика.