Сургут, Югра, , 23:35 — REGNUM В Сургуте на ремонт 500 метров тротуара на улице Пушкина возле школы №15 было затрачено 15 млн рублей. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Отремонтированный тротуар возле школы. Скриншот видеосюжета «СургутИнформ-ТВ» sitv.ru

Таким образом горадминистрация Сургута отозвалась на просьбы сургутян привести в порядок проблемный участок: ранее здесь царили ямы и многочисленные лужи, что затрудняло проход к школе.

Подрядчик ГК «Северавтодор» уложил новую тротуарную плитку, заменил светофоры, установил около 700 метров новых оцинкованных ограждений. Полностью работы завершатся 31 октября, отметил представитель подрядчика.