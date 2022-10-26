Прага, 26 октября, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 26 октября в рамках визита в Чехию провел встречу с заместителем своего чешского коллеги Витом Ракусаном.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Свечля поблагодарил руководство Чехии за постоянную поддержку Косово в рамках председательства Чехии в ЕС.

Косовский министр также выразил благодарность за помощь в борьбе с организованной преступностью и контрабандой. В качестве ответной любезности Ракусан отметил «ощутимые результаты, достигнутые Косово в рамках борьбы с преступностью и коррупцией».

Стороны выразили приверженность сотрудничеству с упором на обеспечение безопасности. Для достижения этой цели планируется повысить интенсивность обмена информацией между полициями двух республик.