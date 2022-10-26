Москва, 26 октября, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующие в районе сирийского города Идлиб, подготовили 36 реактивных снарядов с отравляющими веществами для осуществления провокации, сообщил 26 октября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих генерал-майор Олег Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM В Сирии

По данным российских военных, эти реактивные снаряды хранятся «в пещерном комплексе горного массива Джебель Аль-Арбаин южнее города Идлиб».

«Террористы намерены организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении отравляющих веществ против мирного населения», — рассказал Егоров.