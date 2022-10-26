Тирана, 26 октября, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Посол Великобритании в Албании Алестер Кинг-Смит 26 октября ответил на обвинения в коррупции со стороны бывшего президента и премьер-министра Албании Сали Бериши.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бериша назвал посла «коррумпированным бюрократом». На обвинение Кинг-Смит ответил угрозой, заявив, что те, кто причастны к коррупции и вовлечены в криминальные структуры, «не смогут спастись от ответа Великобритании».

Напомним, в США Бериша объявлен персоной нон грата за причастность к коррупции на высшем уровне.