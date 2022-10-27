Минск, 27 октября 2022, 18:33 — REGNUM Сельхозтехника «Гомсельмаша» на 75% состоит из деталей собственного производства. Остальное закупается у белорусских и зарубежных компаний. Об этом сообщает издание «Советская Белоруссия».

Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Гомсельмаш», 20 ноября 2020 года
Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Гомсельмаш», 20 ноября 2020 года
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Всего предприятие закупает у сторонних производителей около 600 деталей. Из них 360 — у белорусских компаний, примерно 150 — у российских и менее 90 — у западных.

Число импортных комплектующих постепенно сокращается в пользу белорусских производителей.

Пример нового сотрудничества в сфере импортозамещения — гомельское унитарное предприятие «Випра». В этом году на предприятии приступили к выпуску аналога итальянского корпуса масляного фильтра для сельхозтехники «Гомсельмаша».

Холдинг «Гомсельмаш» — белорусский производитель сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин.