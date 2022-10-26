Вашингтон, 26 октября, 2022, 23:20 — ИА Регнум. У вышедшего в 2016 году комедийного фильма «Полный расколбас» появится продолжение. Об этом сообщил актер Сет Роген на своей странице в Twitter.

Цитата из к/ф «Полный расколбас» Продукты

Продолжение анимационной комедии выйдет в формате сериала под названием Sausage Party: Foodtopia. В то же время дата выхода проекта, как и сюжет, пока не сообщается.

Напомним, комедия «Полный расколбас» рассказывает о продуктах из супермаркета, которые мечтают оказаться в руках покупателей. Главных героев в картине озвучивают Роген, Кристен Уиг, Майкл Сера, Дэвид Крамхолц и Эдвард Нортон.