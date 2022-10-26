Москва, 26 октября, 2022, 23:15 — ИА Регнум. 29 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с ЦСКА. Московское дерби начнется в 19:00 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM ФК «ЦСКА»

Главным арбитров встречи назначен Артем Любимов. Ассистенты главного судьи — Рашим Абусуев и Арам Петросян. Резервный арбитр — Алексей Сухой.

На данный момент ЦСКА с семью победами и 26 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив», набрав лишь 12 очков, располагается на 14-й позиции.

В последний раз «Локомотив» и ЦСКА играли между собой 12 марта в матче 21-го тура РПЛ 2021/22. Тот матч завершился минимальной победой «красно-синих», а забитыми мячами отметились Юсуф Языджи (39’), Вильсон Изидор (42’ Дмитрий Живоглядов) и Марио Фернандес (90+1’ Яка Бийол).