Скопье, , 23:32 — REGNUM 52-летняя гражданка Скопье получила кредит в размере 600 тысяч македонских денаров (примерно равен рублю) по фальшивым документам, сообщили 26 октября в полиции Скопье.

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По информации албанского новостного агентства Telegrafi, обвиняемая использовала фальшивые документы для доказательства своей платежеспособности.

Возбуждено дело по 380 статье уголовного кодекса страны «Мошенничество при получении кредита».

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