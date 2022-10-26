Скопье, 26 октября 2022, 23:32 — REGNUM 52-летняя гражданка Скопье получила кредит в размере 600 тысяч македонских денаров (примерно равен рублю) по фальшивым документам, сообщили 26 октября в полиции Скопье.
По информации албанского новостного агентства Telegrafi, обвиняемая использовала фальшивые документы для доказательства своей платежеспособности.
Возбуждено дело по 380 статье уголовного кодекса страны «Мошенничество при получении кредита».
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