Москва, 26 октября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Очередное казачье подразделение «Зверобой», сформированное в войсковых структурах Национальной гвардии РФ, отправляется в зону проведения СВО. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе войскового казачьего общества «Центральное казачье войско».

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Казаки прошли боевое слаживание и отправляются в Донбасс. На ратную службу казаков благословили в храме Александра Невского. Несколько добровольцев приняли присягу на верность вере православной, казачеству и Отечеству. Созданному казачьему подразделению был вручен флаг ВКО ЦКВ, предварительно освященный иереем Марком Кравченко.

«В условиях боевых действий наши собратья, где бы они не находились, проявляют несгибаемый дух и волю. Трудности, которые будут стоять перед вами, всегда преодолевались только упорством, отвагой и взаимовыручкой. Знайте, вы единый и монолитный коллектив, сверстанный многовековой традиционностью. Именно в этом ваша сила и мощь», — напутствовал бойцов «Зверобоя» заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Валерий Ефремов.

Казакам-добровольцам были вручены молитвословы, иконки.