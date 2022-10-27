Минск, 27 октября, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Уровень вакцинации от коронавируса в Белоруссии растëт. На 26 октября полный курс вакцинации прошли уже более 6 млн 507 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Белоруссии.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

Ещë около 110 тыс. человек на данный момент получили одну дозу вакцины.

Среди детей 5−17 лет одной дозой привиты 221,6 тыс. человек, из них 196,5 тыс. прошли полный курс вакцинации. Через организации и ведомства прививку сделали около 114 тыс. сотрудников.

«Таким образом, охват одной дозой вакцины составил 71,5% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 70,3% населения», — сообщает белорусский Минздрав.