Тирана, 26 октября, 2022, 23:16 — ИА Регнум. В Албании зафиксировано рекордное увеличение притока иностранных туристов на фоне восстановления страны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщило 26 октября в албанское статистическое агентство INSTAT.

sbtlneet Туристы

За период с января по сентябрь 2022 года страну посетили 6,4 млн иностранцев, что на 32% больше, чем в прошлом году, и на 18% выше допандемийного уровня.

В сентябре 2022 года страну посетила 761 тысяча иностранцев, что на 54% выше, чем в 2021 году, и на 29% выше, чем в 2019 году.

94% въезжающих иностранцев приезжали в личных целях — к родственникам или на отдых.