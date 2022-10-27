Минск, 27 октября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Белорусские военные записали ответ военнослужащим киевского режима, которые ранее призвали белорусов не участвовать в спецоперации России. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Участие в съëмке приняли действующие и бывшие военнослужащие белорусской армии. Для «перебивок» использовались архивные записи времëн Великой Отечественной войны и аэросъëмка Киева.

«Наш ответ коллегам из ВСУ. Ваши ЦИПсО запускают пафосные ролики с обращением к белорусам. Пытаются нас в чем-то обвинить. Местами даже запугать», — сказал первый военнослужащий.

«Но мы-то с вами люди военные и понимаем, что запугивание — это удел слабых. Уже неплохо то, что вы вспомнили, что мы — братские народы. Это позитивный сигнал. Генетическая память к вам начинает возвращаться», — продолжил второй спикер.

Третий выступающий призвал вспомнить, что «наши деды и прадеды дошли до Берлина, добили фашиста в его логове, пока улыбчивая и толерантная Европа сдавалась».

«Что касается нас, повторим то, что не раз заявляли на всех уровнях: «Если вы не хотите с нами войны — еë не будет». Не провоцируйте нас, не пытайтесь запугивать, не нагнетайте, и будет так, как вы хотите», — обратился к военным киевского режима первый спикер.

«Мы войны не хотим и никому не угрожаем», — сказал другой.

«Но на вызовы и провокации ответим без промедления», — подытожил военнослужащий в форме сил спецопераций.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее представители вооружëнных силы киевского режима обратились к белорусскому народу с призывом не выполнять приказы своего руководства и не участвовать в специальной военной операции России.