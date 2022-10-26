Ханты-Мансийск, , 22:59 — REGNUM В Югре для безопасности детей и педагогов власти утвердили положение о пропускном режиме в образовательные учреждения. Об этом сообщает телеграм-канал «Объясняем. Югра».

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отныне на собрания и праздники родителей будут пропускать по утверждённым спискам. По необходимости, родственники смогут пройти в учреждение по пропуску ребёнка либо с паспортом. Входные двери, запасные выходы оборудуют электромагнитными замками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре 21 октября создан оперативный штаб по безопасности региона. На первом заседании оперштаба глава региона Наталья Комарова поручила усилить охрану общественного порядка в ХМАО и обеспечить общественную безопасность.

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