Москва, , 22:59 — REGNUM Российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует с воскресенья, 30 октября, перейти на отечественную систему бронирования авиабилетов, сообщает пресс-служба авиаперевозичка.

Аэрофлот Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в связи с проведением необходимых технических работ, начиная с 14:00 мск 29 октября до 16:00 мск 30 октября, на сайте и в мобильном приложении «Аэрофлота» будут полностью недоступны сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов, а также дополнительные и специальные услуги.

Мобильное приложение «Аэрофлота» с середины дня 29 октября будет заблокировано. При этом пользователям устройств на платформе Android потребуется установить новую версию приложения, а версия для платформы iOS больше не будет доступна.

В компании добавили, что в период технических работ все запланированные авиарейсы продолжат выполняться в соответствии с расписанием.

Напомним, ранее сегодня авиакомпания S7 Airlines объявила о переходе на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров.

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