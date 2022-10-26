Москва, , 22:57 — REGNUM Казачье танковое подразделение «Зверобой» из числа казаков войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» (ВКО ЦКВ) убыло в зону проведения СВО. К месту своей дислокации защитники Донбасса, Херсонщины и Запорожья отправились, взяв с собой всё самое необходимое на передовой, а также письма, написанные детьми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ВКО ЦКВ.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Помимо обязательного укомплектования, казачье подразделение дополнительно получило ряд дополнительных средств — материальное, вещевое и иных видов обеспечения от правления Центрального казачьего войска и братьев-казаков отдельских и окружных казачьих обществ. Бойцов снабдили дополнительными комплектами инструментов для обслуживания и ремонта техники, различными видами шанцевого инструмента и другими наборами.

Хуторские, станичные казачьи общества передали подразделению «Зверобой» собранные подарки от друзей и побратимов.

Земляки пожелали казакам сил, мужества и взаимной поддержки.