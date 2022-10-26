Приштина, Сербия, , 23:07 — REGNUM Глава кабинета спикера парламента Косово Главка Конюфцы Илир Керчели 26 октября заявил на своей странице в социальной сети, что депутаты политической организации косовских сербов уже четвертый месяц продолжают бойкотировать работу парламента, однако не пропускают заседания Совета национальной безопасности Сербии, которые проходят в Белграде.

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Поводом для ближайшего заседания совета станет вопрос о запрете албанскими властями автомобильных номеров, выданных властями Сербии и зарегистрированных в Косово. Запрет вступит в силу уже 1 ноября, что будет означать возможную эскалацию напряженности в Косово.

Ранее в ЕС и США призвали отложить запрет на 12 месяцев, чтобы дать возможность для адаптации сербскому населению. Перерегистрации подлежат около 10 тысяч автомобилей.

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