Вашингтон, , 23:02 — REGNUM Россия передала Киеву тело убитого американского наёмника, воевавшего на стороне ВСУ, сообщил 26 октября официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Соединённые Штаты выражают соболезнования семье гражданина США, убитого в сражении на [территории бывшей УССР], чьи останки идентифицированы. Они вскоре будут возвращены членам его семьи», — сообщил дипломат.

При этом он выразил благодарность Киеву за помощь в «переговорах с Россией» о возвращении тела.

Личные данные ликвидированного боевика не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент регулярно подтверждает факты гибели на территории бывшей УССР граждан США.

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