Вашингтон, 26 октября, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Россия передала Киеву тело убитого американского наёмника, воевавшего на стороне ВСУ, сообщил 26 октября официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Соединённые Штаты выражают соболезнования семье гражданина США, убитого в сражении на [территории бывшей УССР], чьи останки идентифицированы. Они вскоре будут возвращены членам его семьи», — сообщил дипломат.

При этом он выразил благодарность Киеву за помощь в «переговорах с Россией» о возвращении тела.

Личные данные ликвидированного боевика не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент регулярно подтверждает факты гибели на территории бывшей УССР граждан США.