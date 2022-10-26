Спикер парламента Косово обсудил свою работу с послом ЕС
Приштина, Сербия, 26 октября, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Спикер парламента Косово Главк Конюфца 26 октября получил из рук главы офиса ЕС в Косово Томаша Шуньога отчет Еврокомиссии по Косово, опубликованный 12 октября 2022 года.
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Парламент Косово
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик рассказал дипломату ЕС о планах работы парламента Косово.
Конюфца отметил, что в ходе весенней сессии парламент одобрил 87 законов, что является максимальным числом законов, принятых парламентом Косово за одну сессию.
Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что парламент Косово принял Национальную стратегию безопасности на пять лет.