27 октября 2022 | Время чтения 5 мин

Не надо питать иллюзий по поводу политики нового правительства Сербии. То, что на должности министра иностранных дел оказался Ивица Дачич, который считается другом России, не значит, что курс правительства будет пророссийским.

Татьяна Стоянович, , 01:02 — REGNUM После того как парламент Сербии 26 октября утвердил состав нового правительства, в стране закрылся очередной избирательный цикл, начавшийся еще весной этого года. В соседней Черногории 23 октября в ряде городов состоялись муниципальные выборы, которые показали, что партия президента Мило Джукановича потеряла поддержку в самом значимом городе страны — в Подгорице.

Республика Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Будет ли новое правительство Сербии пророссийским или прозападным, и какие политические тенденции раскрыли муниципальные выборы в Черногории, ИА REGNUM рассказывает профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

ИА REGNUM: Сербия ждала новое правительство почти семь месяцев. За это время было много спекуляций на тему того, кто окажется в новом кабинете министров, будет ли в нем больше сторонников сотрудничества с Россией или с Западом. В итоге на место министра иностранных дел вернулся Ивица Дачич, который считается «российским человеком». С другой стороны, для министра энергетики Зораны Михайлович, которая в бывшем правительстве считалась рупором США, в новом правительстве не нашлось места. Значит ли это, что не будет никакого присоединения Сербии к антироссийским санкциям?

Деян Мирович: Я не разделяю ваш оптимизм и не считаю, что новое сербское правительство пророссийское только потому, что в нем на должности министра иностранных дел оказался лидер Социалистической партии Сербии Ивица Дачич. Мне кажется, что впереди нас ожидают весьма неприятные сюрпризы, и что смысл назначения Ивицы Дачича на эту должность как раз в том, чтобы он взял на себя ответственность за присоединение Сербии к антироссийским санкциям.

Дачич, который в предыдущем своём мандате участвовал в российской дипломатической акции по отмене признаний Косово третьими государствами, теперь получит прямо противоположную роль — он будет тем, кто попытается объяснить российской общественности, почему Сербия должна ввести санкции против России, когда для этого наступит время. Мне кажется, что Вучич и его американские покровители планируют свалить часть ответственности за присоединение к антироссийским санкциям на Дачича, который на выборах получил большое количество голосов благодаря лозунгам о том, что его партия никогда не будет вести антироссийскую политику. Поэтому его и включили в правительство. Вспомним только роль Ивицы Дачича в подписании Брюссельского соглашения в 2013 году, в соответствии с которым Приштине были переданы все рычаги власти на севере Косово и Метохии. На вопрос почему он это сделал, Дачич тогда ответил, что сербы веками жили под турецкой властью, поживут и под албанской. Это человек без политической морали.

Ивица Дачич Chatham House

Также надо напомнить, что новый министр экономики Раде Баста является членом коалиции Социалистическая партия Сербии — «Единая Сербия». Он несколько недель назад выступал за закрытие Российско-сербского гуманитарного центра в Нише.

Как Вы прокомментируете то, что в новом правительстве нет Зораны Михайлович?

Ее нет, но ее место заняла Дубравка Негре, которая до этого работала на американский банк. Также в правительство вошел Марко Благоевич из Центра свободных выборов и демократии. Он был одним из лидеров движения «Сопротивление» («Отпор» — ИА REGNUM), которое участвовало в организации бархатной революции в Сербии в 2000 году. Также он был одним из тех, кто работали советниками у организаторов Майдана. Поэтому у меня нет иллюзий по поводу политической ориентации нового сербского правительства.

В Черногории совсем недавно пошли муниципальные выборы. Результаты голосования таковы, что президенту Черногории Мило Джукановичу и его Демократической партии социалистов есть над чем задуматься. Считаете ли Вы, что план Джукановича вернуть свою партию к власти после следующих парламентских выборов обречен на провал?

Муниципальные выборы в Черногории, особенно в ее столице — Подгорице, в которой проживает около четверти населения страны, показали, что партия Джукановича безвозвратно потеряла авторитет среди черногорских избирателей. Демократическая партия социалистов уже ничего не может сделать для того, чтобы остановить падение рейтинга. Их поражение в Подгорице говорит о том, что народ от них отвернулся, и обратного пути уже нет.

Но я хотел бы добавить, что муниципальные выборы в Черногории не прошли без сюрпризов. Абсолютно новая партия под названием «Европа сейчас» добилась неожиданного результата в столице. Ее лидеры Яков Милатович и Милойко Спаич, будучи министрами в бывшем правительстве, пользовались своим положением и выделяли народу денежную помощь из тех кредитов, которые государство брало на Западе. Это типичный популизм. Благодаря такому подходу, а также простому факту, что они абсолютно новая партия на политической сцене Черногории, они достигли успеха.

Можем ли мы говорить о том, что «Европа сейчас» является той партией, которая в будущем будет претендовать на роль, которую сегодня играет Демократическая партия социалистов?

Эта партия напоминает партию «Г-17 Плюс», которая когда-то участвовала в политической жизни Сербии. Сербскую партию также возглавляли так называемые эксперты, но на самом деле эти политики являлись проводниками влияния международных банков и Всемирного валютного фонда. Этим запомнились гражданам бывшие министры в правительстве Сербии из рядов «Г-17 Плюс» — Младжан Динкич и Божидар Джелич. Поэтому я не ожидаю от Спаича и Милатовича ничего хорошего. Единственный положительный момент это то, что в Черногории уже нет той политической партии, которая могла бы придерживаться такого антицерковного нарратива, какого придерживалась Демократическая партия социалистов, и рассчитывать при этом на политический успех.

Главная просербская партия в Черногории — «Демократический фронт» сохранила свой электорат. В проигрыше оказались премьер-министр Дритан Абазович и его партия УРА, а также «Демократическая Черногория». Обе эти партии сотрудничали с Демократической партией социалистов, за что избиратели и лишили их поддержки.

Дритан Абазович Dritan Abazović

В целом я считаю, что Черногорию ожидает экономический и политический кризис. Без российских инвестиций и российских туристов эта страна будет обречена на доходы от нелегальных сделок, можно сказать — от контрабанды. Скорее всего, государство будет брать также большие кредиты на Западе. Не исключено, что эту участь в будущем с Черногорией разделит и Сербия.