Москва, 26 октября, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы арестовал бывшего главного редактора российской версии британского журнала Tatler Ариана Романовского по делу о вымогательстве. Об этом сообщается на сайте суда.

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По предварительным данным, мужчину ждет заключение под стражу сроком до 24 декабря. Романовский свою вину отрицает.

Напомним, Романовского вместе с Кириллом Сухановским, являющимся коммерческим директором телеведущей Ксении Собчак, задержали в Москве 25 октября. Их обвиняют в вымогательстве 11 млн рублей у директора «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление информации о нем из телеграм-канала.