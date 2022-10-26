Киев, 26 октября 2022, 22:42 — REGNUM Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, сообщает вечером 26 октября телеграм-канал городской администрации.
Местные СМИ отмечают, что в среднем воздушная тревога объявляется на подконтрольной киевскому режиму территории каждые 15 минут.
Как сообщало ИА REGNUM, с 10 октября Вооруженные силы России наносят массированные ракетные удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре на всей территории, контролируемой киевским режимом.
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