Киев, 26 октября, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, сообщает вечером 26 октября телеграм-канал городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика б. УССР

Местные СМИ отмечают, что в среднем воздушная тревога объявляется на подконтрольной киевскому режиму территории каждые 15 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 октября Вооруженные силы России наносят массированные ракетные удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре на всей территории, контролируемой киевским режимом.