Приштина, Сербия, 26 октября, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Полиция Косово 26 октября провела операцию на севере края, в ходе которой были изъяты 200 патронов для автомата Калашникова, автомат, ручная граната, рация и 12 тысяч евро, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

По заявлению правоохранителей, вооружение и средства были предназначены для столкновений с полицией и провокаций против албанских властей Косово.

Поводом к проведению операции стало подозрение на хранение наркотиков. В ходе операции был арестован гражданин Косово сербской национальности.

В полиции Косово подчеркнули, что намерены и дальше при координации со всеми институтами работать над обеспечением безопасности и «верховенства законодательства» Косово на всей территории края.