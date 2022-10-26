Мюнхен, Германия, 26 октября, 2022, 22:27 — ИА Регнум. 26-летний фланговый атакующий защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции по футболу заявил, что рассматривает возможность возвращения в мадридское «Атлетико».

ФК Бавария Мюнхен

«Если будет такая возможность вернуться однажды, то почему бы и нет? Эта команда дала мне все, и я всегда буду желать ей удачи», — цитирует Люку Эрнандеса издание COPE.

За «Баварию» Люка Эрнандес выступает с 1 июля 2019 года после перехода из «Атлетико» за 80 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Люка Эрнандес из-за травмы принял участие лишь в восьми матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.