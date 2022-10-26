Ижевск, , 22:23 — REGNUM Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Удмуртии увеличили производство на 28% по итогам первого полугодия. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Предприятие ОПК permkrai.ru

«Объем производства продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса Удмуртии в первом полугодии составил 51,7 млрд рублей», — сказал глава региона в эфире телеканала «Моя Удмуртия».

При этом он добавил, что производство продукции гражданского назначения увеличилось на 26% и достигло 16,2 млрд рублей.

Все 12 работающих на территории республики оборонных предприятий, а также те компании, которые находятся в прямой кооперации, загружены в несколько смен, совершая настоящий трудовой подвиг.

В то же время заводы не забывают развивать производство гражданской продукции и продукции двойного назначения.

Кроме того, добавил Бречалов, предприниматели республики в текущих непростых экономических условиях находят возможности для роста и развития.

«Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых в Удмуртии на сегодняшний день составляет более 98 тысяч. Также, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, мы продолжаем выполнять обязательства по инвестиционным проектам», — заключил глава Удмуртии.

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