Москва, , 22:23 — REGNUM Авиакомпания S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров. Об этом сообщила вечером 26 октября пресс-служба авиаперевозчика.

Рейс авиакомпании S7 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уточняется, что работа всех основных сервисов компании к настоящему времени возобновлена. Покупка, обмен и возврат билетов, выбор места, оформление багажа и другие дополнительные услуги вновь доступны пассажирам в онлайн-режиме.

Напомним, ранее авиаперевозчик сообщал, что в связи с проведением технических работ по переходу на новую систему бронирования покупка, обмен и возврат билетов онлайн будут временно недоступны. В компании отмечали, что переход на новую систему обусловлен требованиями российского законодательства.

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