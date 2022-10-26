Тюмень, , 22:19 — REGNUM В Тюменской области 26 октября состоялось первое заседание регионального оперативного штаба по обеспечению безопасности региона. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Александр Моор.

Александр Моор Gubernator.admtyumen.ru

Тюменский губернатор подчеркнул, что штаб создан согласно Указу президента России Владимира Путина.

«Рассмотрели с коллегами вопрос защищенности мест массового пребывания людей. Общественному порядку и охране важных объектов уделили самое пристальное внимание. Поставил правоохранительным органам задачу — актуализировать планы работы, исходя из реальных вызовов и угроз», — отметил Александр Моор.

При этом он успокоил земляков, что никаких дополнительных ограничительных мер вводить в Тюменской области не планируется.

«Ещё одна задача оперативного штаба — содействие Вооруженным силам РФ. Обсудили вопросы обеспечения нужд воинских формирований», — подытожил Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области утверждён комплекс мер социальной помощи семьям участников специальной военной операции.

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