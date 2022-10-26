Ижевск, , 22:11 — REGNUM В Удмуртии 290 мужчин, которые попали под частичную мобилизацию, заключили браки со своими возлюбленными. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики на своей странице в социальной сети.

Мобилизованные вступают в брак. Омская область Правительство Омской области

Все браки с участием военнослужащих заключались по ускоренной процедуре. В некоторых случаях невесты приезжали в воинские части, где и проходила регистрация брака.

В то же время ЗАГСы республики по-прежнему готовы расписывать пары в ускоренном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава республики Александр Бречалов заявил, что все задачи в рамках частичной мобилизации регион выполнил, не допустив никаких грубых ошибок. При этом он подчеркнул, что никаких документов, регламентирующих дальнейшую работу, республика не имеет.

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