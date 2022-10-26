Вашингтон, 26 октября, 2022, 22:08 — ИА Регнум. США превратили территорию б. УССР в поле битвы с Россией и всё больше вовлекаются в этот конфликт. Об этом заявил 26 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя высказывания командиров 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США о готовности «моментально» подключиться к боям на стороне Киева, как только поступит такой приказ.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

«Непосредственное участие американских военных в боевых действиях приведет к катастрофическим последствиям. Убеждён, что дальнейшее нагнетание обстановки не в интересах Вашингтона», — сказал российский дипломат в комментарии еженедельнику Newsweek, который приводит пресс-служба посольства.

Антонов отметил, что российская сторона уже в официальном порядке обратила внимание высокопоставленных американских чиновников на «недопустимость бравурных заявлений армейских командиров США».

«Мы не намерены мириться с положением вещей, когда на российских рубежах нарастают военные угрозы», — подчеркнул он.

Посол напомнил, что 60 лет назад, в момент острой фазы Карибского кризиса, Россия и США «вплотную подошли к порогу всеразрушающего конфликта, однако в последний момент успели сделать шаг назад».

Сегодня, по его словам, российско-американские связи «вновь оказались на дне», и «было бы безумием пробивать его дальше в отношениях между крупнейшими ядерными державами». В связи с этим Антонов выразил надежду, что «Белый дом и Пентагон всё же в состоянии остановиться у опасной черты».