Лондон, 26 октября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Стриминговый сервис HBO заказал производство третьего сезона британского сериала «Индустрия». Об этом сообщило издание Variety.

Цитата из т/с «Индустрия» В банке

Второй сезон шоу завершился в сентябре 2022 года. Дата съемок, актерский состав и детали сюжета продолжения пока не раскрываются.

Напомним, «Индустрия» рассказывает о группе молодых выпускников, конкурирующих друг с другом в престижном лондонском банке. Главные роли в сериале исполняют Миха’ла Херролд, Мариса Абела, Гарри Лоути, Кен Люн и Джей Дюпласс.