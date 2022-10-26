Ижевск, , 22:02 — REGNUM Леса Удмуртии планируется освободить от сухой и болезненной древесины. Площадь планируемых работ составляет 480 гектаров, сообщает пресс-служба правительства республики.

В лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В первую очередь работы проведут вблизи населенных пунктов, социальных объектов, а также в местах, где поступали обращения местных жителей. За три квартала 2022 года, было срублено 12,5 тыс. поврежденной древесины, площадь вырубки составила 166,5 га.

После очистки и подготовки почвы, на участках вырубки лес будет высажен заново. Всего в этом году планируется высадить более 10 тыс. гектаров леса.

Глава минприроды Удмуртии Денис Удалов в своем telegram-канале уточнил, что объем подлежащей уборке древесины составит около 39,3 тыс. кубометров. Такие работы проводятся для улучшения санитарного состояния лесных насаждений, снижения угрозы распространения вредных организмов.

Только в третьем квартале текущего года расчищено около 166,5 гектаров леса, вывезено 12,5 тыс. кубометров погибшей и поврежденной древесины. Для предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан или причинению материального ущерба убрано 236 аварийных деревьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту порчи земель в лесном массиве навозом крупного рогатого скота в отношении директора ООО «Архангельское» было передано в суд. Площадь загрязненного участка составила 0,8 га.

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