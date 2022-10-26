Лондон, , 22:00 — REGNUM 26 октября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Арена» футбольный клуб «Тоттенхэм» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сыграет с лиссабонским «Спортингом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Матч обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты главного судьи — Хессел Стеегстра и Ян де Врис.

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Мэтт Доэрти, Эрик Дайер, Кристиан Ромеро, Бэн Дэвис, Иван Перишич, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Сон Хын Мин, Родриго Бентанкур, Лукас Моура, Харри Кейн.

«Спортинг»: Антонио Адан, Матеус Рейс, Себастьян Коатеш, Нуну Мигел Сантуш, Педро Порро, Гонсалу Инасиу, Хидэмаса Морита, Мануэль Угарте, Франсишку Тринкан, Паулиньо, Маркус Эдвардс.