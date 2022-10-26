Москва, , 22:10 — REGNUM Новейший малый ракетный корабль «Град» проекта 21 631 «Буян-М», построенный для Балтийского флота, вышел на испытания артиллерийских систем, сообщает 26 октября пресс-служба Западного военного округа.

Малый ракетный корабль проекта 21631 Mil.ru

Корабль — носитель крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» построен на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького.

«В настоящее время в морских полигонах флота в ходе испытаний экипаж «Града» приступил к проверке артиллерийских комплексов с выполнением стрельбы на максимальных углах поворота и подъёма по имитаторам морской, береговой и воздушной целей. Экипаж корабля также проводит бросковые испытания комплекса ракетного оружия. Одновременно испытываются корабельные системы жизнеобеспечения, энергетики и живучести, вентиляции и кондиционирования, показатели скорости, маневренности и остойчивости корабля», — сообщает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, малые ракетные корабли проекта 21 631 являются многоцелевыми боевыми кораблями класса «река-море», способны действовать на мелководье, при этом их главным ударным вооружением являются крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

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