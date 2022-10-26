Тюмень, 26 октября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Глава тюменского города Тобольска Максим Афанасьев распорядился проверить и привести в порядок бомбоубежища. Соответствующее постановление он подписал ещё 26 сентября 2022 года.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудник закрывает дверь в тамбур-шлюз бомбоубежища

«Руководителям предприятий и организаций, <…> на балансе которых находятся защитные сооружения гражданской обороны, обеспечить сохранность объектов и принимать меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению, использовать их в мирное время в интересах экономики и обслуживания населения с сохранением возможности приведения их в заданные сроки к готовности к использованию», — написано в постановлении.

Как пояснили изданию 72.ru в мэрии Тобольска, для беспокойства повода нет. Постановление — это местный нормативно-правовой акт на основании федерального. Если на балансе юридического лица находится бомбоубежище, оно должно содержаться в соответствии с назначением.