Милан, Италия, , 21:55 — REGNUM 36-летний таранный форвард миланского «Интера» и сборной Боснии и Герцеговины по футболу Эдин Джеко с оценкой 9.06 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 «Интер» — «Виктория» (4:0).

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

В матче с командой из Чехии Эдин Джеко отметился двумя забитыми мячами, тремя успешными обводками и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач боснийского форварда составила 75%.

В текущем сезоне на счету Джеко шесть забитых мячей и две результативные передачи в 16 матчах за «нерадзурри» во всех турнирах. Суммарно на поле форвард провел 938 минут.