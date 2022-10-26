Каракас, , 21:51 — REGNUM Санкции США не предназначены для «защиты прав человека», а направлены лишь на государственный переворот. Об этом в своём материале для XIX Ежегодного заседания клуба «Валдай» написал заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по делам Северной Америки, президент Института мира и солидарности между народами имени Симона Боливара Карлос Рон.

Венесуэла (сс) OpenClipart-Vectors

«После двух десятилетий войн на Ближнем Востоке общественное мнение США устало от военных действий. Именно поэтому санкции изображаются властями как менее разрушительная и более гуманная политика. Тем не менее, они не предназначены для «исправления поведения» или «защиты прав человека» и остаются частью стратегии смены режима», — написал Рон.

Он напомнил о словах спецпредставителя США по Венесуэле Элиота Абрамса, который заявил о том, что «план состоит не столько в том, что заставить Николаса Мадуро изменить свои взгляды, сколько в том, чтобы заставить всех остальных в Венесуэле изменить своё отношение к нему».

Рон подчеркнул, что санкционная политика американских властей «преуспела в причинении боли», однако она не смогла привести к общественным беспорядкам и смене режима, к которой стремились чиновники из США: «Скорее, санкции укрепили устойчивость Венесуэлы и привели к творческим и смелым шагам и партнёрствам, которые обеспечат самый большой экономический рост в регионе в этом году. Сопротивление и работа над жизнеспособными альтернативами экономической войне необходимы для консолидации полицентричного, многополярного мира на благо человечества».