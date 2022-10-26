Ижевск, 26 октября, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Удмуртия дополнительно получит 2,7 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава республики Александр Бречалов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Средства субсидии будут направлены на обеспечение сбалансированности бюджета республики.

Глава региона поблагодарил за поддержку Удмуртии президента и правительство России.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный долг Удмуртии по состоянию на 1 октября 2022 года составил 71,575 млрд рублей. В течение месяца сумма долговых обязательств увеличилась на 1,3 млрд рублей. При сравнении с данными на 1 января 2022 года, госдолг Удмуртии вырос более чем на 8,5 млрд рублей.

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