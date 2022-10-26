Балашиха, Московская область, , 21:41 — REGNUM Подмосковный «Витязь» одержал победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Клуб «Витязь»

В составе «Витязя» дубль оформил нападающий Александр Яремчук, ещё по шайбе забросили форвард Станислав Яровой и защитники Жереми Руа и Егор Воронков.

У «Куньлуня» отличились нападающие Брэндон Ип, Девин Броссо и Клифф Пу.

На сегодняшний день «Витязь» занимает седьмое место в Западной конференции, на счету команды 27 очков. «Куньлунь» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 19 очками.

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