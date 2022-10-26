Милан, Италия, , 21:40 — REGNUM Миланский «Интер» в матче 5-го тура группы C Лиги чемпионов УЕФА разгромил чешскую «Викторию» из Пльзени со счетом 4:0. Встреча проходила 26 октября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «Интера» отметились Генрих Мхитарян (35’ Алессандро Бастони), Эдин Джеко (42’ Федерико Димарко, 66’ Лаутаро Мартинес) и Ромелу Лукаку (87’ Хоакин Корреа). Желтые карточки получили Джон Москера и Людек Перница.

Составы команд:

«Интер»: Онана, Думфрис, Ачерби, Димарко (Госенс, 77’), Шкриниар, Бастони, Чалханоглу (Асллани, 71’), Барелла, Мхитарян (Гальярдини, 83’), Джеко (Корреа, 71’), Мартинес (Лукаку 83’).

«Виктория»: Станек, Гейда, Тиджани (Емелька, 51’), Перница, Москера, Гаверь, Буча, Калвах (Н’Диайе, 70’), Йирка (Голик, 46’), Влканова (Пиларж, 84’), Бэсси (Хоры, 46’).

«Интер», одержав третью победу в группе C и набрав десять очков, укрепился на второй позиции в турнирной таблице. «Виктория» без очков осталась на последнем месте.